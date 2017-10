As pessoas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande reviveram o 17 de junho com os fogos recentes, havendo um abalo da sua estabilidade emocional, afirmou a coordenadora para a saúde mental na zona da catástrofe.

"Houve uma regressão relativamente à estabilidade emocional. Face à situação similar, as pessoas voltaram a reviver a dimensão da catástrofe por que tinham passado" , disse à agência Lusa Ana Araújo.

Segundo a responsável, "muitas das pessoas" que estavam a ser seguidas "voltaram atrás no processo de recuperação", sendo que a equipa de saúde mental está "a desenvolver estratégias para que as coisas voltem a estabilizar um pouco mais".

"As pessoas que foram vítimas de perdas de familiares e amigos estão identificadas e estamos a tentar aproximar as consultas e a fazê-las com mais periodicidade."