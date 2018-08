A reabertura de estradas à circulação rodoviária permitiu o restabelecimento da rede móvel da Vodafone, em baixo desde a manhã de terça-feira em Caldas de Monchique, no concelho de Monchique, informou a empresa.

Depois do restabelecimento da circulação rodoviária, a Vodafone instalou um gerador que permite o funcionamento das duas estações que estavam em baixo por falta de energia”, disse à agência Lusa fonte da Vodafone.

De acordo com a mesma fonte, a estrada de acesso às duas estações foi reaberta “cerca das 19:00”, de terça-feira, e logo depois “as comunicações móveis da rede Vodafone foram repostas”.

NOS "a trabalhar"

Contactada pela agência Lusa, a NOS informou que “continua a trabalhar para recuperar os serviços afetados”.

A empresa tinha, na terça-feira, “um site móvel [antena] e alguns serviços fixos em baixo, dependendo, a sua reparação, da autorização da Proteção Civil para o início dos trabalhos.

A NOS continua a monitorizar em permanência e a trabalhar no sentido da rápida recuperação dos serviços afetados”, afirmou fonte da empresa.

Unidade móvel da Altice

Contactada pela agência Lusa, fonte da Altice Portugal afirmou que “está ativamente a colaborar com todas as autoridades” tendo alocado a Monchique, desde sexta-feira passada, “cerca de uma centena de técnicos especializados que acompanham o evoluir da situação no terreno”.

A mesma fonte confirmou que na madrugada de terça-feira foram “danificadas estruturas de comunicação móvel”, estando a ser feita a reposição do serviço.

Neste momento, o serviço móvel tem sido todo reposto e reforçado através da unidade móvel (transportável) da Altice Portugal, que foi prontamente acionada e que continuará a dar apoio nesta região afetada, com a instalação da mesma na zona urbana de Monchique. No terreno, estão também várias dezenas de técnicos especializados da Altice Portugal em coordenação com as autoridades no teatro das operações”, informou a empresa num comunicado enviado à Lusa.

Ainda de acordo com fonte da Altice Portugal, “o sucesso da operação de reposição”, das comunicações móveis, depende da validação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para que possam intervir no terreno.

O incêndio rural que lavra desde sexta-feira em Monchique afeta também os concelhos de Silves e Portimão, também no distrito de Faro, tendo destruído casas e muitas viaturas.

Há 29 feridos ligeiros e um ferido grave, com prognóstico favorável.

Segundo o Sistema de Emergência da União Europeia, nestes seis dias arderam já 17 mil hectares.