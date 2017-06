O número de pessoas que morreram no incêndio florestal que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 63, depois de o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, ter anunciado a morte de um bombeiro que se encontrava em estado grave.

De acordo com Jaime Marta Soares, a 63ª vítima mortal é um bombeiro de Castanheira de Pêra, de 30 anos, que se encontrava internado em estado grave, em Coimbra.

O presidente da Liga dos Bombeiros destacou ainda que há quatro bombeiros internados em estado grave: dois no Hospital da Prelada, no Porto, um no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e outro em Coimbra.

Antes das declarações de Jaime Marta Soares, o INEM tinha anunciado que o havia 136 feridos, entre os quais 121 civis, 13 bombeiros e dois militares da GNR.

Luís Meira indicou que, dos 135 feridos, sete estavam em estado grave: cinco bombeiros voluntários e dois civis.

A maior parte dos feridos são ligeiros, tendo 29 necessitado de recorrer ao hospital. Os restantes receberam assistência no local.

Assim, o número de feridos mais que duplicou, uma vez que o último balanço dava conta de 62 feridos.

De acordo com Luís Meira, os psicólogos do INEM, apoiados por profissionais da Cruz Vermelha Portuguesa, autarquias e Proteção Civil, realizaram 354 intervenções.

No local encontram-se 32 elementos do INEM, apoiados por dez viaturas.

O incêndio de grandes dimensões em Pedrógão Grande deflagrou às 13:43 de sábado, em Escalos Fundeiros, e tornou-se no mais mortífero da história do país. As chamas alastraram depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, e entraram também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.