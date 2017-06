Seis dos 23 doentes ainda internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) na sequência dos incêndios que começaram no dia 17 na região Centro estão ventilados e com prognóstico reservado, disse a instituição de saúde à Lusa.

Na Unidade de Queimados há ainda outros três internados, mas não estão ventilados e a sua situação é considerada estável.

No Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva continuam sete doentes.

Um doente encontra-se internado no Serviço de Cirurgia A e outro no Serviço de Medicina Interna A.

Quatro doentes estão internados em serviços do Hospital Geral (Covões) – CHUC e uma criança está internada no Serviço de Cirurgia e Queimados do polo Hospital Pediátrico - CHUC e está estável.

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.