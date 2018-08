O Gabinete do Primeiro-Ministro emitiu uma nota à comunicação social para referir que as suas declarações de quarta-feira sobre os incêndios de Monchique "foram descontextualizadas e deturpadas".

António Costa sublinha que classificou este fogo de Monchique como "exceção", mas refere "que não só não procurou desdramatizar ou desvalorizar a gravidade da situação em Monchique como disse, pelo contrário, que a situação era alarmante e ia agravar-se".

E também é falso que as palavras do Primeiro-Ministro tenham sido para elogiar as políticas de prevenção promovidas pelo Governo. O Primeiro-Ministro elogiou, sim, todos os portugueses, pelo esforço de limpeza feito ao longo do ano e pela contenção de comportamentos de risco. As primeiras palavras foram, aliás, dirigidas às populações, em segundo lugar aos agentes de proteção civil e em terceiro lugar aos autarcas, nunca se tendo referido à atuação do Governo", acrescenta o comunicado.