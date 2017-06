Uma mulher de 77 anos sofreu queimaduras em 50% do corpo, esta sexta-feira, quando estava a queimar papéis na varanda do seu apartamento, situado no centro da cidade de Ílhavo, informou fonte da corporação local de Bombeiros.

Os bombeiros receberam um alerta, cerca das 9:30, para um incêndio urbano, na rua Arcebispo Pereira Bilhano.

Quando chegaram ao local, os bombeiros constataram que se tratava de uma idosa que estaria a queimar papéis numa varanda do apartamento.

A senhora deve ter posto algum tipo de combustível e o fogo projetou-se para as suas roupas, que começaram a arder", disse à Lusa o comandante Carlos Mouro.

Segundo o mesmo responsável, a mulher está em estado "bastante crítico", apresentando queimaduras em 50% do corpo.

Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), após ter sido estabilizada no local, a vitima foi transportada para o Hospital de Aveiro e, dali, foi transferida de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ílhavo, com uma ambulância e duas viaturas de combate a incêndios, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro, além da GNR.