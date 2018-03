Há sete casos de sarampo suspeitos no Hospital de Gaia, segundo apurou a TVI. Entre os casos suspeitos, há três jovens, uma criança de 13 anos e dois adultos.

Anteriormente, fonte do hospital tinha dito que os casos eram confirmados, mas corrigiu depois para suspeitos.

Existem seis suspeitas, três dos quais são estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar [ICBAS]. Estamos a aguardar pelas análises", especificou fonte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), citada pela Lusa.

A mesma fonte acrescentou que "já estão a ser tomadas medidas preventivas gerais" e remeteu para mais tarde mais esclarecimentos.

Estes novos números vêm acrescer aos 117 casos suspeitos que tinham sido avançados esta manhã pelo Governo. Face às ocorrências detetadas no CHVNG/E, sobe para 123 o número de casos suspeitos.

O secretário de Estado tinha garantido, de manhã, que todos os casos confirmados neste surto dizem respeito a "adultos jovens", com idades entre os 20 e os 40 anos, muitos deles profissionais de saúde, além de estudantes de Medicina, sendo que “mais de dois terços estavam vacinados”.

O caso de um bebé de 12 meses aguarda ainda os resultados das análises. O bebé foi o primeiro caso a entrar para o lote dos casos suspeitos de estarem infetados com sarampo. Encontra-se estável e não necessitou de ficar internado.

De acordo com o secretário de Estado, à hora em que falou, havia apenas cinco pessoas internadas e entre elas apenas uma confirmada com sarampo: três no Santo António, um em São João e outro em Matosinhos.

A tutela disse, também, acreditar que o "surto está controlado" e que "é normal e expectável que surjam mais casos".

Em caso de dúvidas, o secretário de Estado Adjunto da Saúde recomenda que se ligue para a linha de saúde 24 (808 24 24 24), cujos profissionais darão "indicações claras, onde se dirigir e o que fazer".

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus e é das infeções virais mais contagiosas.

Manifesta-se pelo aparecimento de pequenos pontos brancos na mucosa oral cerca de um ou dois dias antes de surgirem erupções cutâneas, que inicialmente surgem no rosto.

A doença tem habitualmente uma evolução benigna, mas pode desencadear complicações como otite média, pneumonia, convulsões febris e encefalites. Pode ser grave e até levar à morte.

A vacinação é a principal medida de proteção contra o sarampo e neste caso até é gratuita e está incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV).

Segundo os dados de 2017, mais de 87% das pessoas que contraíram sarampo não estavam vacinadas.

Na região Norte, segundo o secretário de Estado da Saúde, "97% a 98% das pessoas estão vacinadas ou já tiveram contacto com a doença".