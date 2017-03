Quatro pessoas, incluindo uma grávida, foram esfaqueadas mortalmente, na freguesia de São Veríssimo, em Tamel, Barcelos. A informação foi confirmada à TVI24 pelo CDOS de Braga. O principal suspeito, um homem de 60 anos, com antecedentes de violência doméstica, já confessou os crimes.

As vítimas são um casal na casa dos 80 anos, uma mulher com cerca de 60 e uma grávida, no final da gestação, de 37 anos. Os corpos foram encontrados em duas habitações e, o da sexagenária, na via pública. O alerta foi dado esta sexta-feira, pelas 10:50.

A GNR recebeu o alerta por volta das 11:00, como confirmou o comandante Adelino Silva aos jornalistas, no local. “Já foi identificado o autor confesso dos crimes”, disse no local o comandante.

Cerca das 11:00 fomos alertados de que havia três vitimas por esfaqueamento. As patrulhas deslocaram-se para o local e depois verificou-se um quarto cadáver junto a uma residência."

O mesmo responsável precisou que as vítimas foram degoladas.

Os homicídos foram realizados com uma arma branca através de ataque à zona do pescoço."

Segundo o presidente da Junta da Freguesia de Tamel, São Veríssimo, João Abreu, o principal suspeito dos crimes, que se entregou à GNR, "não tinha relação familiar com as vítimas".

O indivíduo, com cerca de 60 anos, tinha antecedentes de violência doméstica e processos em tribunal relacionados com essas agressões. O homem terá tentado que as vítimas fossem suas testemunhas em tribunal mas, "como as pessoas não testemunharam a favor dele", foi "casa a casa assassinar as pessoas", contou o responsável à TVI24.

Uma senhora está dentro de casa na cozinha, o marido está cá fora deitado no chão. Outra senhora está na rua e a mulher que estava grávida está em casa. Foram quatro pessoas assassinadas."

A população ter-se-à apercebido dos crimes porque "supostamente, a última vítima que foi assassinada" estava a gritar "a pedir socorro". "Mas já não havia nada a fazer", acrescentou.

O jornalista Ricardo Loureiro, da Rádio de Barcelos, que também falou à TVI24, contou que o suspeito é um "ex-presidiário com antecedentes de agressões".

Já estava com vários processos em tribunal por agressão e os vizinhos estavam como testemunhas."

José Pereira, primo do casal idoso assassinado, contou à TVI que encontrou o suspeito depois dos crimes e que este lhe pediu para contactar as autoridades.

No local, estão vários meios de socorro, num total de 20 homens apoiados por 10 viaturas. A Polícia Judiciária também já está no local.