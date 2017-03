A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de uma indústria de transformação de produtos de pesca, em Oeiras, por falta de requisitos de higiene e apreendeu cerca de 58 toneladas de produtos da pesca.

Numa nota de imprensa a ASAE explica que a suspensão surge na sequência de uma ação de fiscalização da Unidade Regional do Sul realizada esta semana, com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos obrigatórios no âmbito da segurança alimentar.

“Como resultado da ação foi suspensa a atividade da indústria de transformação de pescado por falta de requisitos técnicos e funcionais de higiene, a que acresce a inexistência do licenciamento industrial obrigatório para a atividade desenvolvida”, refere a ASAE.

No âmbito desta ação foram apreendidas cerca de 58 toneladas de produtos da pesca num valor aproximado de 120 mil euros.

No mesmo operador económico, adianta a ASAE, foram também constatados ilícitos relativos à comercialização de bebidas espirituosas a granel, tendo estas sido apreendidas num total superior a 130 litros com um valor aproximado de 440 euros.