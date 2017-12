Um homem morreu e outro ficou ferido, esta segunda-feira, “num contexto de acidente de trabalho” em Guimarães quando realizavam trabalhos num túnel de escoamento de águas da A7, disse à Lusa fonte da GNR de Braga.

Segundo a referida fonte, a vítima, de 34 anos, “foi atingida por um cabo de aço que se soltou”, tendo atingido o homem na cabeça.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, que foram chamados ao local, adiantaram que o óbito foi declarado no local e que a segunda vítima foi encaminhada para o Hospital de Guimarães “com ferimentos ligeiros”.

No local, estiveram ainda elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho.