A atividade gripal na Madeira é considerada baixa pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAUDE), tendo o seu presidente referido que a temperatura alta que se faz sentir pode estar a contribuir para o baixo índice da doença.

A atividade gripal na Região Autónoma da Madeira é considerada baixa e isso pode ser consequência de diferentes fatores, nomeadamente o da temperatura média ambiente ser mais elevada do que é habitual" , afirmou Herberto Jesus.

Num balanço feito hoje pelo ISAUDE, o responsável adiantou que a taxa de vacinação "é considerada histórica com valores de cerca de 54% da população de mais de 65 anos", fator que considera ter contribuído para "um número reduzido de casos de gripe".

A região conta já com duas mortes devido ao vírus da gripe - a última registada na segunda-feira - mas Herberto Jesus afasta a hipótese de o atual surto ser de alguma forma parecido com o que aconteceu em 2009.

Os casos específicos de mortalidade, foram casos muito particulares em que, de facto, o serótipo que é o mais prevalente nesses casos foi o serótipo A e foi num contexto muito particular", porque eram pessoas com "muitas doenças associadas as quais debilitavam o seu estado imunitário", explicou.