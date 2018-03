A Polícia Marítima portuguesa na Grécia detetou uma embarcação com 33 migrantes a bordo, referindo que se tratava de um bode sobrelotado que navegava em direção ao Farol de Molivos, anunciou estas egunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A equipa da Polícia Marítima em missão na Grécia detetou um bote a navegar em direção à zona do farol de Molivos, com sinais evidentes de se tratar de um bote sobrelotado com migrantes”, refere a AMN em comunicado.