Cinco dos feridos resultantes das explosões pirotécnicas num recinto de festas em Penacova foram operados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e mantêm-se internados, assim como um outro, disse fonte hospitalar.

Uma pessoa morreu na sequência destas explosões em Gondelim e outras 30 foram assistidas em hospitais.

“Deram entrada no Serviço de Urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 30 doentes, provenientes de explosão em Gondelim, Penacova, ocorrida ontem [quarta-feira], dia 4 de abril. Destes, 24 doentes já tiveram alta, 19 adultos e 5 crianças”, lê-se numa nota de imprensa.

De acordo com a informação, “seis doentes estão internados em vários serviços clínicos, cinco dos quais foram operados”.

“Um doente está no Serviço de Medicina Intensiva, ventilado e entubado; um doente está no Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados, ventilado e entubado; um doente está no Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial, um doente está no Serviço de Ortopedia, um doente está no Serviço de Urologia e Transplantação Renal, e um doente mantém-se ainda no Serviço de Urgência, em observação”, conclui a informação.

A PJ e a PSP estão a investigar as causas destas explosões, que ocorreram durante a missa que precedia uma procissão.