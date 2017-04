Um militar da GNR foi agredido por quatro homens em Alpiarça, Santarém, por volta das 19:00 desta terça-feira, sabe a TVI24.

Os indivíduos abordaram o militar, com cerca de 30 anos, que se encontrava à civil e a praticar desporto na rua, tendo-o agredido com extrema violência na face e no corpo.

O militar está sob observação no hospital de Santarém e terá sido agredido por ter abordado, em serviço, o filho de um dos agressores.

Os três suspeitos já estão identificados e, ao que apurou a TVI24, um deles já terá sido detido.