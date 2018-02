Uma discussão por causa de um cão terminou, na quarta-feira, com dois feridos, um deles, a vítima, em estado grave. O agressor foi detido pela GNR de Sintra, no mesmo dia, por tentativa de homicídio com arma branca.

Em comunicado, divulgado nesta sexta-feira, a Guarda informa que o detido, de 23 anos, fugiu do local mas foi apanhado no hospital, onde se dirigiu devido a ferimentos numa mão, situação que a GNR apurou e levou a diligências nesse sentido junto de várias unidades de saúde.

A vítima, de 33 anos, teve de ser sujeita a “laqueamento de vasos sanguíneos na face, dada a gravidade dos ferimentos”, indica a GNR.

O incidente ocorreu no Bairro Novo de Alcoitão, Alcabideche, no concelho de Cascais, onde os militares encontraram “um grupo de cidadãos agitados e vários vestígios de sangue no chão”.

Segundo, ainda, a GNR, quando os militares ali chegaram, os dois homens tinham já abandonado o local pelos próprios meios.

O suspeito de tentativa de homicídio tem antecedentes criminais por roubo e vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Cascais para aplicação de medidas de coação.