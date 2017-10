Uma colisão entre dois veículos em Benavente, no distrito de Santarém, causou um morto, dois feridos em estado grave e três ligeiros, disse à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Tratou-se de uma colisão entre um veiculo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias. O acidente causou um morto, dois feridos graves, três feridos leves e uma pessoa que foi assistida, mas recusou ser transportada ao hospital de Vila Franca”, disse fonte do CDOS.

Segundo a mesa fonte, o acidente ocorre cerca das 18:40, na zona de Foros de Almada, em Benavente, ao quilómetro 28 da estrada nacional 119.

A circulação esteve cortada até depois das 22:00, mas já foi reaberta.

No local estiverem os bombeiros de Benavente, Samora Correia e Coruche, a GNR, a viatura do hospital de Vila Franca e as Infraestruturas de Portugal.