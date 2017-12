Militares da GNR apreenderam esta sexta-feira mais de 200 mil cigarros, na fronteira de Vilar Formoso, a bordo de um autocarro de passageiros proveniente de Espanha, tendo sido "identificados cinco suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos".

De acordo com a GNR, "a mercadoria apreendida tem um valor estimado de 42 mil euros, o que se traduz numa evasão fiscal de vinte e cinco mil euros de imposto tributário, acrescido de cerca de dez mil euros de I.V.A."

O tabaco era produzido na Africa do Sul, com entrada em território europeu por via aérea, sendo posteriormente distribuído para diferentes países por via terrestre, nomeadamente para Portugal", refere a GNR.