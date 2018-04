A GNR anunciou esta terça-feira ter identificado três homens por furtos em oficinas e desmantelamento de viaturas no concelho de Leiria.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Leiria da GNR, “durante uma investigação por furtos, foi possível apurar que os suspeitos introduziam-se em oficinas de automóveis com o intuito de furtar peças e veículos, para além de outros bens da empresa, utilizando para o efeito as ferramentas da própria oficina”.

No que diz respeito aos veículos furtados, estes eram posteriormente vendidos às peças”, adianta o comunicado, esclarecendo que foram realizadas três buscas domiciliárias, tendo sido apreendido diverso material, incluindo uma viatura ligeira e ferramentas.

Os suspeitos, com antecedentes criminais por furtos qualificados, foram constituídos arguidos, acrescenta a GNR.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que os furtos ocorreram na Maceira e União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista.