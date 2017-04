Um recluso espanhol, de 39, anos, que se encontrava a aguardar julgamento por um crime de tráfico de droga, evadiu-se esta sexta-feira do Estabelecimento Prisional de Viseu.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Direção-Geral de Serviços Prisionais revela que a fuga aconteceu cerca das 17:00, durante o período de recreio dos reclusos.

Através de escalamento da rede laminada de segurança", o preso conseguiu fugir sendo de imediato detetada a fuga pelas câmaras de vigilância do estabelecimento prisional.

No pátio exterior, adianta aquele organismo, estava um elemento do corpo da guarda prisional, que, no entanto, não conseguiu evitar a fuga do recluso.

Tendo em vista a recaptura do recluso, foram imediatamente acionados os meios próprios ao estabelecimento e, em conformidade com o manual de procedimentos, feitas as comunicações, designadamente, às diversas forças policiais, à Interpol e aos tribunais", adianta.

A Direção-Geral diz ainda que já encetou todas as diligências necessárias à difusão do Mandado de Detenção Europeu.

Foi também mandado instaurar um processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção (Centro) daquela direção geral, promovido por um inspetor coordenador "que é Procurador da República" e se deslocou hoje ao estabelecimento prisional de Viseu.