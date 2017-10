A greve desta sexta-feira na função pública está a registar uma adesão global de 80%, anunciou a coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. No balanço da paralisação, feito por volta das 12:00, Ana Avoila destacou o impacto nos setores da saúde e da educação, onde os números da adesão sobem para 90%, e os concelhos da capital, Porto e Coimbra.

A dirigente sindical, que falava aos jornalistas na sede da Frente Comum, em Lisboa, confirmou que no setor da saúde se confirma uma elevada adesão à greve nos serviços de urgências dos hospitais, "quase todos a 100%" de adesão, “só com [serviços] mínimos” de norte a sul do país.

Ana Avoila disse também que alguns hospitais estão a pressionar os médicos para que assegurem as consultas.

Em alguns hospitais, está ser feita uma grande pressão sobre os médicos para fazerem as consultas sem os trabalhadores auxiliares, administrativos, ou sem enfermeiros e técnicos. É de lamentar que isso esteja a acontecer. Temos denúncias dos sindicatos dos médicos, tanto do SIM como da FNAM, e que há pressão para os trabalhadores estarem com os doentes quando os outros estão todos em greve”.

Também no setor da educação, "há centenas e centenas de escolas fechadas pelos pais", frisou, a coordenadora da Frente Comum.

Ana Avoila sublinhou também o impacto da greve no setor da Cultura, dando como exemplo o Museu dos Coches, em Lisboa, que está “encerrado só com dois trabalhadores e um segurança”.

A mesma responsável acrescentou que há tribunais com 75%, 90% e até 100% de adesão à greve e adiantou que, ao nível da Administração Local, a “maioria das câmaras estão encerradas e com recolha de lixo a 100%” de adesão.

Neste balanço ao início da tarde, a dirigente da Frente Comum indicou por isso que "a greve atinge mais de 80% a nível global" em todo o país.

De acordo com a responsável, "isto confirma que a adesão à greve nos setores de atendimento ao público foi elevadíssima", nomeadamente na educação e saúde.

Questionada pelos jornalistas sobre os concelhos com maior adesão, Ana Avoila elencou, então, Lisboa, Porto e Coimbra como os que têm "maior expressão porque também têm mais locais de trabalho".