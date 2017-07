Um incêndio destruiu hoje por completo uma habitação no concelho de Santa Cruz, na Madeira, onde pernoitava uma família com cinco pessoas, entre as quais quatro crianças, disse à Lusa fonte dos bombeiros e da autarquia local.

De acordo com os bombeiros de Santa Cruz, o fogo foi combatido pela corporação entre as 04:40 e as 9:50 de hoje, tendo "destruído uma habitação, uma casa antiga, que tinha muitas estruturas precárias de folha e madeira".

"Vivia uma família com muitas crianças", adiantou a mesma fonte, acrescentando que uma mulher foi transportada para o centro de saúde de Machico -- concelho vizinho a leste -- "devido à inalação de fumo".

A fonte assegurou que o fogo "não provocou feridos" e que o incêndio "não se propagou para além da zona da habitação".

No combate ao fogo estiveram quatro viaturas e nove elementos da corporação, e uma ambulância, mencionou.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, , explicou à agência Lusa que na casa pernoitava na altura do incêndio "uma mulher com os dois filhos e dois netos".

O autarca referiu que "os dois netos estavam apenas a passar o fim de semana com a avó, visto que as crianças estão institucionalizadas".

Filipe Sousa adiantou que a Câmara Municipal de Santa Cruz "já interveio e a família está temporariamente realojada na casa de uma pessoa da família".

"Também foram providenciadas alimentação e roupas, visto que perderam tudo", declarou o responsável, acrescentando que a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz está a colaborar e que esta família vai ser apoiada através do "Projeto Casa", recebendo refeições quentes a partir de segunda-feira.

O presidente do município adiantou que a Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência e que há indícios de "algum descuido numa queimada particular".