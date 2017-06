Onze concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre e Santarém apresentam hoje risco ‘máximo’ de incêndio, segundo informação disponível na página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco ‘máximo’ de incêndio estão os concelhos de Mogadouro, Alfandega da Fé, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta (Bragança), Vila de Rei, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão (Castelo Branco), Mação e Abrantes (Santarém), Gavião e Nisa (Portalegre).

Segundo a previsão do IPMA, a situação tende a agravar-se na sexta-feira, com perspetivas de subirem para risco ‘máximo’ de incêndio também os concelhos de Penamacor e Oleiros (Castelo Branco), Sabugal e Vila Nova de Foz Côa (Guarda), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Alcoutim, Castro Marim, Tavira e S. Brás de Alportel (Faro).

O IPMA colocou também em risco ‘muito elevado’ de incêndio para hoje os concelhos de Faro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.

Lisboa apresenta risco ‘muito elevado’ de incêndio apenas no concelho de Sobral de Monte Agraço.

Os restantes distritos do país estão com risco ‘elevado’, ‘moderado’ e ‘reduzido’ de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre ‘reduzido’ e ‘máximo’.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.