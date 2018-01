Um incêndios atingiu, este sábado de manhã, um apartamento em Oeiras, junto ao Lagoas Park. Na casa, que ficou inabitável, vivia um homem de 54 anos, que foi assistido no local e transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, por causa da inalação de fumos.O fogo foi dado como extinto poucas horas depois do alerta, que foi dado pelas 08:38

De acordo com Ricardo Silva, segundo comandante dos Bombeiros de Oeiras, quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com um fogo num quarto andar, com dois quartos e uma sala já consumidos pelas chamas. "A situação era crítica. Os bombeiros encontraram o incêndio logo junto à porta principal", relatou o responsável.

Ricardo Silva explicou ainda que o fogo obrigou à retirada do prédio de todos os habitantes - entre 30 a 40 pessoas, que já regressaram às suas casas. Em declarações à TVI, o responsável adiantou que a fração onde ocorreu o incêndio "está inabitável".

No local, estiveram seis viaturas dos bombeiros das corporações de Paço de Arcos e Oeiras.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas.