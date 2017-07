A Polícia Judiciária, em conjunto com a PSP do Porto, está a realizar buscas a várias claques de futebol, por suspeitas de posse e venda de material explosivo. As buscas decorrem em 40 locais, no norte e centro do país, incluindo Barcelos, Chaves, Santa Maria da Feira e Porto.

Em causa estão suspeitas de venda e posse de material explosivo por parte de claques do Vitória de Guimarães. Decorre também uma investigação sobre o ataque feito ao autocarro do Sporting Clube de Braga, em janeiro.

Um vigilante do Estádio do Dragão está também a ser investigado, por ser suspeito de fornecer material explosivo à claque dos Superdragões. As buscas estendem-se, ainda, às fábricas de pirotecnia que vendem material às várias claques.

Depois de um ano de investigação e milhares de horas de escutas telefónicas, a TVI sabe que já foi apreendido algum material, foram emitidos vários mandatos de buscas e já há mesmo detenções consumadas.