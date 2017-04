Uma explosão ocorreu na tarde desta terça-feira num paiol de uma fábrica de pirotecnia localizada em Avões, Penajóia, concelho de Lamego.

O alerta chegou ao CDOS (Centro Distrital de Operações e Socorro) às 17:48. Já a GNR de Lamego foi alertada "cerca das 18:00, tendo seguido de imediato o piquete para o local", como revelou fonte do posto à TVI24.

Contactado pela TVI24, o presidente da Junta de Freguesia de Avões, Macário Rebelo, adiantou que, de acordo com um familiar do proprietário, estariam "sete ou oito pessoas no local da explosão" e de quem nada se sabe até ao momento. Seriam "quase todos da mesma família, entre pai, filhos, genros e sobrinhos, já que se trata de uma empresa familiar".

A mesma fonte adianta que "continuam a ouvir-se explosões e há muito fumo".

Fábrica de pirotecnia explode em Lamego - Serra das Meadas - Penajóia

e eu a pensar que era algo de gás... explosão em fábrica de pirotecnia em Avões

até na Régua se ouviu, imagino lá

até na Régua se ouviu, imagino lá pic.twitter.com/qXSGPSW2bV — Hugo Teixeira (@_huguh) 4 de abril de 2017

De acordo com os bombeiros locais, em contacto com a TVI24, estão no local 78 bombeiros, apoiados por 26 viaturas.

Ouvidas três explosões

Em contacto com a freguesia vizinha de Ferreiro de Avões, onde residia a família que explorava a fábrica de pirotecnia, uma fonte contou à TVI24 ter ouvido "três explosões", sendo que a unidade de fabrico de fogo de artifício fica a cerca de "quatro a cinco quilómetros".

A TVI24 apurou ainda que a fábrica onde se registaram as explosões é propriedade de uma família que trabalha quase toda na empresa.