São 19 estudantes, dos 27 alunos do 12º ano do Colégio Militar, que estão suspensos por terem protagonizado um protesto inédito na instituição, de acordo com o Diário de Notícias, os alunos autodesgraduaram-se, fardando-se sem as divisas.

Na base do protesto estão as punições aplicadas aos comandantes da 3ª e 4ª companhias, alunos de 12º ano, por estes terem entrado em instalações de oficiais que lhe estão vedadas.

Os restantes colegas acabaram por aplicar a si a mesma medida.

Os 19 alunos suspensos ficaram impedidos, entre 26 de abril e 1 de maio, de frequentarem o colégio e foi-lhes interdito, desde quarta-feira, o acesso às instalações do corpo de alunos.

Os que estão em regime de internato são obrigados a regressar a casa todas as noites, mesmo que residam fora de lisboa.

A suspensão dos alunos de 12º ano aconteceu a um mês dos exames finais.