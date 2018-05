Portugal é o quarto país da União Europeia (UE) com mais cidadãos nacionais em idade ativa a residir num outro Estado-membro, segundo um estudo publicado hoje pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatística da UE, 13,9% dos portugueses com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos vivia, em 2017, noutro país do espaço comunitário, uma percentagem que supera largamente a média europeia, fixada nos 3,8%.

Neste ‘ranking’, Portugal é superado apenas por Roménia (19,7%), Lituânia (15%) e Croácia (14%).

Alemanha (1%), Reino Unido (1,1%), Suécia e França (ambos com 1,3%) são os países com menos cidadãos em idade ativa deslocados.

O estudo indica ainda que a percentagem de portugueses em idade ativa a residir noutro país do espaço comunitário cresceu 2,9% entre 2007 e 2017.