A herdade do Vale do Rico Homem, que pertence à Margar, sociedade agro-pecuária controlada maioritariamente por Henrique Granadeiro, ex-presidente da Portugal Telecom, foi alvo de arresto judicial no âmbito das investigações ao Grupo Espírito Santo (GES).

À TVI, fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou, apenas, a realização de um arresto no âmbito das investigações relacionadas com o universo Espírito Santo, que se encontram em segredo de justiça.

De acordo com o jornal Observador, que está a avançar a notícia, parte da herdade de quase 900 hectares, situada no concelho de Évora, terá sido adquirida pela sociedade offshore "Espírito Santo Enterprises".

A investigação suspeita da proveniência ilícita do capital utilizado por aquela offshore e, nesse sentido, terá requerido a medida do arresto preventivo, decretada pelo juiz Carlos Alexandre.

O arresto é uma garantia de pagamento de eventuais indemnizações a que os gestores do Banco Espírito Santo (BES) e do GES venham a ser condenados ou a eventuais perdas a favor do Estado das alegadas "vantagens obtidas com a atividade criminosa".