A PSP de Ovar identificou uma mulher, de 62 anos, que terá esfaqueado esta quinta-feira de manhã um homem, de 69 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso, informou aquela força policial.

Segundo um comunicado da PSP, o crime ocorreu esta quinta-feira, pelas 08:00, quando a vítima saía de um estabelecimento de restauração e bebidas, situado em Ovar.

A mulher terá esfaqueado o companheiro no braço esquerdo, com uma faca com 18,5 centímetros de comprimento, provocando-lhe um "golpe profundo", refere a mesma nota.

O homem foi transportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria da Feira, onde recebeu tratamento médico e já teve alta hospitalar.

A faca foi apreendida por ter sido supostamente utilizada na agressão. A investigação continua a decorrer naquela esquadra.