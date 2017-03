Cerca de 120 alunos dos concelhos de Castro Daire e Resende ficaram esta quinta-feira em casa devido à neve, que obrigou ao encerramento de estabelecimentos de ensino e impediu alguns transportes, disseram à agência Lusa fonte das autarquias.

Segundo a GNR, cerca das 10:00, a Estrada Nacional 321, entre Castro Daire e Cinfães, estava com o trânsito condicionado e as estradas municipais 553 (Felgueiras – Resende) e 553-1 (Panchorra - Resende) encontravam-se ainda cortadas.

Fonte da Câmara de Castro Daire explicou à Lusa que hoje estão encerrados estabelecimentos de ensino em Picão e Cutelo, situados na Serra do Montemuro.

“Em Picão, está encerrada a escola básica e o jardim-de-infância, e, em Cutelo, o jardim-de-infância. Estamos a falar de 30 crianças, no total”, referiu.

Houve ainda cerca de 60 alunos que não puderam ser transportados nem para a escola básica 2/3, nem para a secundária de Castro Daire.

“São alunos da freguesia de Gosende e também de algumas aldeias serranas, nomeadamente da freguesia de Pinheiro e Picão, que não tiveram transporte”, acrescentou.

No concelho de Resende, não há estabelecimentos de ensino encerrados. “No entanto, não se conseguiu fazer o transporte escolar nalguns pontos” do maciço serrano, disse fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, ficaram em casa 32 alunos residentes em Feirão, Talhada e Panchorra, sendo que dez deles frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo no Centro Escolar de S. Cipriano e os restantes 22 o segundo e o terceiro ciclos em Resende.

O município está desde as 07:00 a fazer trabalhos de limpeza nas estradas municipais 553 e 553-1, esperando ainda da parte da manhã “reabrir pelo menos algum dos corredores”, acrescentou.

No concelho de Cinfães, as escolas encontram-se todas abertas, mas ao início da manhã também houve dificuldades de realizar os transportes escolares.

Fonte da autarquia explicou à Lusa que, ao início da manhã, “alunos das zonas mais afetadas pela neve não foram transportados” para as escolas, mas a situação deverá ser entretanto regularizada para tentar que ninguém falte às aulas.

A neve também caiu no concelho de Lamego, mas, de acordo com fonte da autarquia, não afetou o funcionamento das escolas.

Escolas fechadas em Montalegre e Sabrosa

Também as escolas das vilas de Montalegre e Sabrosa, distrito de Vila Real, vão estar fechadas hoje devido à dificuldade de circulação dos transportes escolares provocada pela queda de neve e ao gelo, segundo fontes da autarquia.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre e responsável pela Proteção Civil, disse à agência Lusa que a circulação é perigosa, principalmente devido ao gelo, pelo que, e por uma medida de precaução, foi decidido que os transportes escolares não vão circular e as escolas da vila vão ficar fechadas hoje.

Ficam assim, sem aulas cerca de 500 alunos do centro escolar (1.º ciclo e pré-escolar) e escola básica e secundária Doutor Bento da Cruz, no distrito de Vila Real.

O responsável adiantou que os meios da proteção civil estão no terreno nas operações de limpeza das vias e no espalhamento de sal.

Mais a Sul do distrito, em Sabrosa, as aulas vão também estar suspensas hoje por causa da neve.

Segundo o presidente do município, Domingos Carvas, apesar das ligações principais do concelho estarem transitáveis, considerou-se que não havia condições de segurança para a passagem dos transportes mais pesados, como os escolares.

O autarca referiu que são cerca de 650 as crianças, desde o primeiro ciclo ao secundário, que hoje não vão ter aulas.

Em Boticas, cerca de 100 estudantes das aldeias mais altas também não vão às aulas esta manhã devido às dificuldades de circulação dos transportes escolares.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu que a neve, mas principalmente o gelo que se acumulou por cima, está a criar dificuldades nas estradas das zonas mais altas.

No terreno estão também os meios da Proteção Civil mas, segundo o autarca, as temperaturas negativas estão a dificultar a atuação do sal sobre o gelo e neve.

Em Vila Pouca de Aguiar, os limpa-neves estiveram no terreno durante a noite a proceder à limpeza das vias e, segundo o responsável pela Proteção Civil Municipal, João Fontes, todas as estradas estão transitáveis e os transportes escolares a circular.

A cidade de Vila Real acordou pintada de branco, um cenário que não é muito comum.

A maior preocupação da Proteção Civil de Vila Real foi com a estrada de Lamas de Olo, na serra do Alvão, para onde foram mobilizados os limpa-neves que estão a proceder às operações de limpeza.

Devido à intensidade da neve, o Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, na serra do Marão, chegou a estar cortado ao trânsito durante a noite e a neve desceu também à cota da Autoestrada 4 (A4) Túnel do Marão.

Segundo fonte da GNR, as principais estradas do distrito estavam transitáveis esta manhã, aconselhando, no entanto, precaução na condução.

Também em Viseu, uma estrada nacional e três municipais encontram-se ao início da manhã de hoje cortadas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

As estradas ficaram cortadas durante a noite, devido à forte queda de neve que se sentiu em vários concelhos do distrito, acrescentou. A mesma fonte referiu que alguns automobilistas ficaram retidos na neve, “mas foram sendo retirados, foram sempre ajudados”.

Dois agrupamentos de escolas de Baião encerrados

Também dois agrupamentos escolares de Baião estão encerrados devido à queda de neve que condiciona a circulação rodoviária em cinco estradas do concelho, disse à Lusa fonte da autarquia.

Segundo a fonte, as condições meteorológicas agravaram-se durante a madrugada, com queda de neve em vários pontos do concelho mais interior do distrito do Porto.

Estão encerrados os agrupamentos de escolas de Vale D`Ovil e Sudeste de Baião.

Ao longo da madrugada, o dispositivo de Proteção Civil esteve ativo no concelho de Baião, fazendo a monitorização das condições de circulação nas estradas e atuando no terreno, com a colocação de sal nas vias e remoção de neve.

O trabalho foi realizado por equipas do Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR de Baião, corporações de bombeiros de Baião e de Santa Marinha do Zêzere e Infraestruturas de Portugal.