As operações de rescaldo do incêndio nos armazéns de enxofre da Sapec, em Mitrena, Setúbal, prosseguem esta quinta-feira com mais de 10 veículos e 13 homens no local. Esta quinta-feira, todas as escolas do concelho, de todos os graus de ensino, encontram-se encerradas por decisão da Câmara Municipal.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, pelas 07:30 permaneciam no local 12 veículos e 13 operacionais, incluindo bombeiros e condutores das máquinas utilizadas nas operações de rescaldo nos armazéns de enxofre, um produto tóxico.

Os efeitos do incêndio na poluição do ar obrigou as autoridades de saúde a aconselhar as populações a protegerem-se devido aos elevados níveis de dióxido de enxofre, tendo o diretor-geral da Saúde, Francisco George, esclarecido na quarta-feira que crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios crónicos ou cardiovasculares não devem sair de casa e devem manter as janelas fechadas.

Numa conferência de imprensa na tarde de quarta-feira, Francisco George disse que a situação deveria estar normalizada nas 12 horas seguintes, o que terá acontecido durante a madrugada de hoje.

Já na noite de quarta-feira, e face às recomendações da DGS, a Câmara de Setúbal mandou encerrar todas as escolas do concelho, de todos os graus de ensino.

"A autarquia decidiu promover o fecho dos estabelecimentos de todos os graus de ensino com base nas declarações do diretor-geral da Saúde, Francisco George, proferidas em conferência de imprensa realizada no dia 15 de fevereiro (quarta-feira), que apontam para a existência de riscos para a saúde humana devido ao incêndio nos armazéns de enxofre da Sapec localizados na Península da Mitrena", informou a página oficial do município na internet.

Na quarta-feira, mais de 24 horas depois do incêndio, continuava a ser libertado dióxido de enxofre para a atmosfera.

Também na quarta-feira, uma investigadora disse à agência lusa que as concentrações do poluente dióxido de enxofre acima do habitual, devido ao incêndio, chegaram até ao Porto, mas que os níveis estavam a voltar ao normal.

"Verificou-se que, em determinadas horas, após o início do incêndio nas instalações da Sapec foram registados níveis bastante mais elevados que aqueles considerados normais em várias estações de medição da qualidade do ar", explicou à agência Lusa Joana Monjardino, do departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova.

O incêndio, que deflagrou cerca das 03:00 de terça-feira num armazém de produtos de enxofre, um produto abrasivo e tóxico, provocou ferimentos ligeiros em seis bombeiros.