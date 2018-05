O Tribunal de Santarém condenou esta segunda-feira os dois homens acusados de matar um taxista, no Entroncamento, em maio de 2017, a 20 e 24 anos de prisão. A justiça portuguesa determinou ainda o pagamento de 131 mil euros de indemnização e considerou a conduta dos arguidos “perversamente desmesurada”.

No final do julgamento, a juiza declarou que não acreditava na recuperação do indivíduo condenado a 24 anos de prisão, uma vez que já tinha voltado a cometer crimes da mesma natureza.

A juíza Raquel Rolo considerou, na leitura do acórdão, “perversamente desmesurada” a conduta dos dois arguidos, Américo Lopes, condenado a 24 anos de prisão, e Luís Peixoto, condenado a 20 anos de prisão, para com António Pedro, o taxista que sequestraram, roubaram, mataram e profanaram o cadáver, na sequência de uma série de crimes iniciados uns dias antes.

Américo Lopes, com um longo historial de crimes e cumprimento de penas que a juíza frisou não terem “servido de nada”, foi condenado pela prática de nove crimes – quatro por roubo qualificado, um deles na forma tentada, um por extorsão na forma tentada, dois por sequestro, um por homicídio qualificado (o mais grave, com uma pena de 20 anos de prisão) e um por profanação de cadáver -, que culminaram numa pena única de 24 anos de prisão.

Luís Peixoto, que não tinha antecedentes criminais, foi condenado pela prática de oito crimes – dois por roubo qualificado, dois por sequestro, um por homicídio qualificado (17 anos), um por profanação de cadáver e dois por condução sem habilitação legal -, num cúmulo de 20 anos de prisão.

Na dúvida, o tribunal absolveu este arguido da prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

Os dois foram ainda condenados ao pagamento de uma indemnização civil à viúva e ao filho de António Pedro.