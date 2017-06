Foi encontrado o corpo de um dos jovens desaparecidos numa praia em Espinho. O corpo foi encontrado na praia de Paramos, confirmou à TVI o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

O alerta foi dado às autoridades pelas 09:15. O corpo foi encontrado por populares, relativamente perto do local onde os jovens foram vistos pela última vez.

Os jovens, de 18 e 19 anos, estavam na praia, há uma semana, quando desapareceram a meio da tarde de domingo. Terão sido levados pela ondulação quando tentavam resgatar a bola com que jogavam na praia.



Não há ainda sinal do corpo do outro jovem.