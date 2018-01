Um atropelamento na Estrada Nacional 125 em Rio Seco, concelho de Faro, causou uma vítima mortal, segundo disse à Lusa fonte dos Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Tratou-se de um atropelamento rodoviário, por parte de um motociclo, que causou um morto na EN 125, em Rio Seco”, disse fonte do CDOS de Faro, sem especificar informações sobre a vítima mortal, cujo óbito foi declarado no local

O acidente, com alerta dado pelas 18:30, causou condicionamento da circulação no local, com a GNR, concessionária da estrada e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a responderem à ocorrência.