A Câmara Municipal de Lisboa considerou, esta quinta-feira, que retirada de parquímetros pelos moradores de Carnide é “deliberada danificação de património municipal”.

“A Câmara Municipal foi surpreendida, esta madrugada, com as imagens da vandalização de parquímetros que a EMEL tinha acabado de colocar no centro histórico de Carnide. É um ato grave e inédito, de deliberada danificação de património municipal, e um ato inaceitável num estado de direito”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A autarquia avança ainda que “foram dadas indicações para a EMEL iniciar o processo de reinstalação imediata dos parquímetros nos locais previstos e para envio imediato às autoridades policiais e ao Ministério Público de toda a informação recolhida”.

Segundo a mesma nota, “a entrada da EMEL no centro histórico de Carnide já se encontrava prevista e aprovada pelos órgãos municipais” e a sua implementação “resultou da vontade de dar resposta positiva aos alertas de moradores para o agravamento da situação do estacionamento nesta zona”.

A Câmara de Lisboa diz ainda que esta medida “teve o apoio expresso do Presidente da Junta de Freguesia na reunião descentralizada de 11 de Janeiro de 2017”, ao contrário do que agora foi afirmado por Fábio Sousa.

Face à atitude dos moradores de Carnide, que durante a noite arrancaram os parquímetros, a empresa municipal foi “a rever o programa operacional, em prejuízo do investimento em várias outras zonas da cidade que aguardam a expansão da EMEL como forma de regulação do estacionamento”.