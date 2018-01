O navio "Mestre Simão", que fazia a ligação entre Faial e Pico e seguiria para São Jorge, nos Açores, encalhou junto ao porto da vila, disse à Lusa o presidente da câmara Municipal da Madalena do Pico, referindo que os passageiros estão a ser retirados.

"Neste momento o Mestre Simão está encalhado, os passageiros estão a chegar aqui ao cais, vamos aguardar que os passageiros cheguem todos aqui", adiantou José António Soares, referindo que para já não há conhecimento da existência de feridos.

José António Soares admitiu, no entanto, que "as pessoas estão a sentir-se muito mal" dado o sucedido e que no local "já se encontram ambulâncias" para prestar socorro aos cerca de "30 ou 40 passageiros" que foram entretanto retirados da embarcação.

O "Mestre Simão" fazia a ligação entre a cidade da Horta, na ilha do Faial e a Madalena, na ilha do Pico, sendo que até ao momento desconhece-se o motivo para ter encalhado.