"Através das suas 11 concessionárias, [a empresa] recebeu, tratou e valorizou 3,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos em 2016, provenientes de 174 municípios e produzidos por 6,3 milhões de habitantes", anuncia a EGF, anterior Empresa Geral de Fomento, do grupo Mota-Engil.

Com os resíduos recebidos pela EGF, que representam 64% do total produzido pelos portugueses, "foi possível reciclar materiais, poupar o consumo de matérias-primas, produzir corretivos orgânicos e energia renovável", salienta uma informação divulgada pela empresa.

Em 2016, acrescenta, foram enviados para reciclagem um total de 281.000 toneladas de embalagens, produzidas 35.000 toneladas de corretivos orgânicos e produzidos 546 gigawatts por hora (GWh) de energia.

O envolvimento da população dos 174 municípios das áreas abrangidas pelas empresas participadas da EGF "foi essencial para alcançar estes resultados", reforça a informação.

E recorda que cada cidadão, ao separar e colocar as embalagens no ecoponto, contribui para que seja possível enviar para reciclagem materiais que permitem produzir ou poupar recursos, concretizado o princípio da economia circular.

O conceito de economia circular, que o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, tem defendido, baseia-se no tratamento, reutilização ou reciclagem de resíduos que voltam ao processo produtivo como matéria-prima.

No relatório e contas de 2015, disponível no site da empresa, é referido que os sistemas multimunicipais do grupo EGF trataram e valorizaram 3,16 milhões de toneladas de resíduos, totalizando 63% do total do país.

O serviço das empresas concessionárias participadas pela EGF abrangia uma área de 48.089 quilómetros quadrados, 52% do total nacional, e servia 60% da população portuguesa, ou seja, 6,3 milhões de pessoas, em 174 municípios.

A EGF é sócia maioritária das concessionárias de tratamento de resíduos Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valnor, Valorlis, Valorminho e Valorsul.