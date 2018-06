O Colégio Arbitral decretou serviços mínimos na greve dos professores às reuniões do 9º, 11º e 12º anos, apurou a TVI.

O Colégio Arbitral decidiu pela definição de serviços mínimos, tendo sido sensível aos argumentos apresentados pelo Ministério da Educação de que estavam em causa necessidades sociais impreteríveis nas greves decretadas pelas organizações sindicais para o mês de julho", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Educação às redações.

Esta decisão vai permitir a realização das reuniões, com data limite de 5 de julho, e por consequência que sejam atribuídas notas internas aos alunos.

O Colégio Arbitral deliberou, por unanimidade, que os conselhos de turma relativos aos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade devem realizar-se até à data limite de 5 de julho, a fim de emitirem a avaliação interna final".

O Colégio Arbitral exige ainda que os diretores, ou os seus substitutos, recolham "todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno que ainda não tenha nota atribuída, para que se possam tomar as melhores decisões pedagógicas". Recorde-se que vários diretores se mostraram solidários com os professores e não divulgaram as notas de turmas, cujo Conselho de Turma se tinha realizado.

Para assegurar as reuniões serão precisos "metade mais um" dos professores do Conselho de Turma.

Quanto aos meios necessários para assegurar os serviços mínimos, o Colégio Arbitral decidiu que o quórum deliberativo corresponde à maioria absoluta (metade mais um) da totalidade dos docentes que constituem cada um dos conselhos de turma."

Sem estas notas os alunos do 12.º ano não podiam concorrer ao ensino superior, cujas candidaturas iniciam a 18 de julho.

Recorde-se que a 22 de junho, a FENPROF fez um balanço da greve às primeiras reuniões e apontou para 96% de adesão. Para a primeira fase não tinham sido decretados serviços mínimos.