A formação dos professores e de outros agentes de educação vai ser reforçada com 17,9 milhões de euros pelo Ministério da Educação e pelo Programa Operacional de Capital Humano (POCH), foi esta sexta-feira anunciado.

Este investimento, segundo uma nota de imprensa do ministério, é dirigido à concretização dos planos de ação estratégica apresentados pelas escolas no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar estimando que, até julho de 2018, abranja cerca de 35 mil docentes a nível nacional.

Catorze milhões é a dotação do POCH e o restante do Orçamento do Estado.

O programa congrega um conjunto alargado de medidas, desde o pré-escolar ao trabalho sobre o currículo, assumindo o ministério que a formação contínua dos docentes é também um preditor de sucesso escolar.

A formação deverá ser assegurada através de parcerias com Instituições de Ensino Superior, sociedades e peritos, privilegiando a modalidade oficina, com experimentação em sala de aula.

Segundo a mesma nota, a formação de âmbito transversal contempla múltiplas áreas, entre as quais, metodologias ativas de ensino-aprendizagem em contexto de sala de aula, orientações curriculares para a Educação Pré-escolar, bibliotecas escolares em trabalho conjunto com o diretor de turma, gestão flexível do currículo e interdisciplinaridade, aprender e ensinar com TIC, educação inclusiva e gestão da diversidade, Inovação e desenvolvimento curricular, educação para a cidadania e formação de psicólogos.

Na região do Algarve a formação será apoiada pelo “Programa Regional CRESC Algarve”, estando prevista, para breve, a publicação do respetivo aviso com uma dotação acrescida de 1,8 milhões de euros.