O litoral de sete distritos de Portugal continental vai estar a partir das 15:00 desta quinta-feira com aviso vermelho, o máximo, devido à forte agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). São eles Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Este aviso vigora entre as 15:00 e as 23:59 de hoje.

Até às 15:00, todos os distritos de Portugal continental estão com aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação. O litoral dos distritos a sul de Lisboa estará com o mesmo aviso, mas apenas a partir das 15:00. Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro enfrentam ainda chuva e ao vento.

Os restantes distritos, com exceção de Setúbal e Beja, estão sob aviso amarelo, mas apenas para o vento.

De acordo com a Marinha portuguesa, as condições adversas no mar são comparáveis à tempestade “Hércules”, que em 2014 provocou ondas de grande dimensão que atingiram primeiro os Açores e, posteriormente, Portugal continental.

Mais de 1.500 civis e militares da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional vão estar envolvidos na monitorização, prevenção e salvamento durante a tempestade que vai atingir a costa portuguesa.

Os Açores, que já estarão livres de perigo, estarão praticamente durante todo o dia com aviso amarelo também devido à forte ondulação.

Oito barras encerradas

Oito barras do continente estão hoje fechadas a toda a navegação por causa da forte agitação marítima.

De acordo com informação disponibilizada pela Marinha, estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro e São Martinho do Porto.

Os dados da Marinha indicam ainda que quatro barras estão condicionadas, duas no continente (fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros) e outras duas no arquipélago dos Açores - Madalena do Pico e Lajes do Pico, ambas encerradas a embarcações inferiores a nove metros.