A Proteção Civil registou 62 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal continental, entre as 20:00 de quarta-feira e as 08:00 de hoje, sobretudo quedas de árvores e estruturas. Durante estas 12 horas, altura em que vigorou o alerta especial de nível azul, os distritos do litoral norte foram os mais afetados.

O número de ocorrências não é significativo para estas 12 horas […]. É absolutamente normal para estas condições meteorológicas. Tivemos 12 ocorrências no distrito de Viana, 12 no distrito de Braga, nove no do Porto e oito no de Coimbra, relacionadas com quedas de árvores e infraestruturas”, avançou, em declarações à Lusa, o comandante operacional Pedro Araújo.

Segundo Pedro Araújo, nenhuma das ocorrências “teve gravidade” e os dispositivos montados estão a “responder satisfatoriamente” às necessidades de limpeza de inertes nas vias.

O estado de alerta especial de nível azul refere-se à necessidade de os agentes de proteção civil reforçarem os meios de primeira intervenção, destinando-se apenas a estes agentes e não à população em geral, de forma a melhorar a eficiência do sistema, explicou o responsável.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apenas os distritos de Évora e Santarém não estavam às 07:30 sob qualquer aviso meteorológico.

Todos os distritos do litoral estão ou vão estar hoje com avisos amarelos, laranja ou vermelhos devido ao vento, à agitação marítima ou à chuva.

O mau tempo atingiu primeiro as ilhas dos Açores, já na quarta-feira, mas não foram registadas ocorrências significativas pela Proteção Civil.

Ondas de oito metros em Matosinhos

Ondas com oito metros de altura registavam-se ao final da manhã em Leixões, Matosinhos, segundo o comandante da Zona Marítima do Norte e chefe do Departamento Marítimo do Norte.

Rodrigues Campos afirmou, à Lusa, que até ao momento não há conhecimento de nenhuma situação “merecedora de maior cuidado” e alertou para se evitarem aproximações das zonas da orla costeira.

O comandante explicou que a atual situação marítima está “mais ou menos de acordo com as previsões que foram divulgadas esta semana” e que se está a aproximar a fase “mais crítica”, que poderá trazer mais problemas.

Neste momento (…) registamos na boia ondógrafa de Leixões alturas significativas na ordem dos seis metros e já com registos de altura máximas a rondar os oito metros. São, portanto, alturas já significativas.”

O Porto é um dos distritos em alerta vermelho devido às previsões de aumento significativo da agitação marítima entre as 15:00 e as 23:59 de hoje, com ondas que podem atingir os 12 a 14 metros de altura máxima.

Continuamos a fazer um esforço no sentido de sensibilizar a população em geral e todos aqueles que estão mais ligados ao mar, quer por razões profissionais, quer por razões de lazer, para que se rodeiam de todo o cuidado.”

Segundo Rodrigues Campos, as ondas gigantes que se esperam proporcionam “imagens espetaculares” e de” vídeos muito interessantes para colocar nas redes sociais”, mas, avisa, colocam os seus autores em “risco desnecessário”.

Neste momento, na zona Norte estão vários meios “prontos e em ação”, designadamente embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos, e meios da Polícia Marítima na agua e por terra.

Temos na zona Norte seguramente várias centenas de pessoas ligadas a esta fase de prevenção, com vários meios entre embarcações e viaturas. A Marinha disponibilizou um reforço do meio naval com uma corveta que está atracada em Leixões, para qualquer ação mais robusta que seja necessária no mar.”

A avenida D. Carlos e a rua Coronel Raúl Peres foram cortadas ao trânsito devido à forte ondulação prevista, corte que vai manter-se até ao final do dia de sexta-feira, estando os serviços da Proteção Civil acionados em “toda a zona costeira”, com patrulhamentos, por exemplo, junto ao Farol.

Em Matosinhos, foi cortada a circulação pedonal nos passadiços desde a zona da Boa Nova até Angeiras, incluindo a Ponte Pedonal da Conchinha. Já em Gaia, há equipas de bombeiros nos locais mais críticos, designadamente em Granja, Valadares e Lavradores desde as 11:00.

Impedir “turistas de catástrofes” na Figueira da Foz

A Autoridade Marítima Nacional vai tomar medidas para impedir comportamentos de risco dos chamados turistas de catástrofes nos molhes norte e sul do rio Mondego, disse hoje o comandante do porto da Figueira da Foz.

Vamos fazer a monitorização e vigilância dos molhes para impedir comportamentos de risco dos turistas de catástrofes", disse Silva Rocha, no final de um briefing operacional.

Outras medidas, decididas em coordenação com a Proteção Civil municipal passam pelo encerramento do troço da marginal entre a praia da Tamargueira e a avenida do Brasil, em Buarcos, bem como da via de acesso à praia do Cabedelo, a partir do campo de futebol da Gala, na margem sul do Mondego.

No Cabedelo, os utilizadores do parque de campismo ali existente, bem como dos restaurantes da zona e equipamentos de desportos de ondas terão uma "via alternativa" de acesso, disse, por seu turno, Nuno Osório, comandante operacional da proteção civil municipal.

As autoridades vão ainda encerrar ao trânsito as marginais das localidades de Costa de Lavos e Leirosa, no sul do concelho.

Estas medidas serão efetivadas a partir das 17:00 de hoje e deverão estar em vigor até às 08:00 de sexta-feira, coincidindo com o período em que se espera um agravamento das condições climatéricas e da agitação marítima.