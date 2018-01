Apesar das baixas temperaturas, hoje é dia para andar sem calças no metro de Lisboa. É mais uma iniciativa importada dos Estados Unidos e, desta vez, tem este ano assinalada a sua décima edição em Portugal.

Entre as três e as seis da tarde, haverá certamente passageiros do metropolitano de Lisboa de pernas ao léu. Sem medo do frio e sem qualquer pudor.

A diversão é a única finalidade.

Na página do evento no Facebook é possível consultar informações e ver fotos das edições anteriores.

O "No pants day", assim é o nome em inglês, teve início nos Estados Unidos, há 15 anos. Começou com uma brincadeira que depressa se espalhou por outras capitais do mundo, nomeadamente da Europa.