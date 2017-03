Por ocasião do Dia Internacional da Felicidade, que se comemora esta segunda-feira, fomos tentar descobrir o que é para os portugueses a felicidade e o que nos torna felizes. Mas fizemos mais.

Convidámos a blogger Ana Pinheiro, do blogue “Receitas fáceis, rápidas e saborosas”, a fazer a sua receita do bolo mais indicado para tonar mais doce o Dia Internacional da Felicidade: o “Bolo Feliz” (com sementes de papoila).

O Dia Internacional da Felicidade é uma iniciativa das Nações Unidas. É uma efeméride recente, comemora-se desde 20 de março de 2013, como forma de reconhecer a procura da felicidade como um direito fundamental do ser humano.

Mas, no fundo, o que é a felicidade?

Veja a reportagem.