A PSP deteve quatro homens, quinta-feira em Oeiras, por tráfico de droga e apreendeu quase 3.500 doses de haxixe e cocaína, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (COMETLIS) hoje divulgado.

Em comunicado, o COMETLIS adianta que durante a operação, que culminou uma investigação que durou seis meses, foram também cumpridos seis mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendidas 1.572 gramas de haxixe, o equivalente a 3.144 doses e 70 gramas de cocaína (350 doses), duas armas de fogo, uma arma elétrica e diversas munições.

A PSP explica que os detidos se dedicavam “à venda direta de cocaína e haxixe a diversos consumidores que se deslocavam a Oeiras”, operando de forma organizada e com funções devidamente definidas para cada um deles.

“Os detidos operavam em Oeiras, essencialmente no Bairro do Pombal, onde efetuavam as diversas vendas de produto estupefaciente em locais previamente definidos”, lê-se no comunicado.