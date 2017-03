A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta terça-feira a detenção de um homem suspeito de ter roubado, sob ameaça de arma de fogo, uma gasolineira e um salão de cabeleireiro, no passado mês de janeiro.

Segundo um comunicado da PJ, o primeiro crime ocorreu no primeiro dia do ano, num posto de abastecimento de combustíveis em Estarreja.

De acordo com os investigadores, o suspeito entrou no estabelecimento munido com uma arma de fogo e ameaçou o funcionário, fugindo com "todo o apuro da caixa".

O segundo crime ocorreu a 27 de janeiro, quando o suspeito assaltou um salão de cabeleireiro em Esmoriz, no concelho de Ovar, tendo subtraído diversos bens do estabelecimento e de clientes que se encontravam no local, naquele momento.

Em ambos os casos foram utilizadas viaturas automóveis previamente furtadas", refere o comunicado.

Segundo a PJ, o detido, que não exerce qualquer atividade profissional, já foi condenado em prisão efetiva pelo mesmo tipo de crimes, encontrando-se à data dos factos em liberdade condicional.