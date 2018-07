A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tráfico de droga no âmbito de um inquérito que investiga a introdução em Portugal de grandes quantidades de drogas sintéticas, tendo parte delas como destino outros países, indicou a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção do homem se concretizou no âmbito de um inquérito em que se investigam as atividades de pessoas responsáveis pela introdução em Portugal de grandes quantidades de drogas sintéticas, parte destas com destino final outros países.

Segundo aquela polícia, na sequência das diligências realizadas na região da grande Lisboa foi apreendida uma “elevada quantidade” de MDMA, o equivalente a pelo menos 113.000 comprimidos de ecstasy.

O detido, de 41 anos de idade e sem profissão conhecida, ficou em prisão preventiva depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.

A PJ vai continuar com a investigação em colaboração com as autoridades de outros países.