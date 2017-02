A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira ter detido um homem suspeito dos crimes de abuso sexual de menores dependentes e de pornografia de menores, ocorridos no decurso de 2016, na Covilhã.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda adianta que o suspeito tem 42 anos e que é empregado fabril.

As vítimas são duas menores, do sexo feminino, com 14 e 16 anos.

"Tais abusos terão ocorrido na residência comum do detido e das vítimas, bem como de outros familiares destas", refere o comunicado.

De acordo com a PJ, o detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias, para interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.