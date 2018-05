Um homem de 42 anos foi detido por suspeita de agredir numa rua da cidade do Porto um indivíduo que veio a morrer alegadamente devido às lesões sofridas, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indica que o homem foi detido pela “presumível prática de um crime de ofensa à integridade física grave, da qual resultou a morte da vítima”.

As agressões e morte ocorreram no dia 20 de maio, numa rua do Porto, na sequência de um “desentendimento entre o suspeito e o ofendido, relacionado com o alegado furto de pequena quantia monetária”, refere a nota de imprensa.

Durante a discussão, a vítima acusou o suspeito do furto e o suspeito acabou por agredir a vítima, “provocando-lhe lesões que culminaram com a sua morte”, acrescenta a mesma nota.

O detido tem antecedentes criminais pela prática de crimes de furto, roubo e passagem de moeda falsa.