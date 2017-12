O despiste de um camião, que provocou ferimentos ligeiros no condutor, obrigou esta quarta-feira ao corte de trânsito no acesso da Avenida AEP à Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, disse à Lusa uma fonte da PSP.

De acordo com a fonte das Relações Públicas da PSP/Porto, o camião tombou no acesso da Avenida AEP (A28) à VCI, no sentido Freixo-Arrábida.

Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros, o despiste ocorreu cerca das 09:10 e provocou derrame de combustível naquele acesso, bem como perda de carga (aparas de madeira) que o veículo transportava que transportava.

A fonte da PSP do Porto referiu ser indeterminado o tempo em que a via estará cortada, sendo necessário o uso de uma grua para retirar o camião.

Devido ao corte daquele acesso à VCI, “o trânsito está a ser desviado para a rotunda do Bessa”, acrescentou a fonte policial.

No local encontram-se os Sapadores Bombeiros com quatro viaturas a limpar o pavimento e a fazer “a contenção do gasóleo”.