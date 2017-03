O Instituto Nacional de Estatística divulgou hoje novas projeções demográficas, prevendo que a população com menos de 15 anos de idade residente em Portugal diminuia até 2080, passando dos atuais 1,5 milhões para menos de 1 milhão de pessoas.

O INE definiu quatro cenários de projeção da população: cenário baixo, cenário central, cenário alto e cenário sem migrações, com base em diferentes conjugações das hipóteses alternativas de evolução das componentes de evolução demográfica.

A diminuição de 1,5 milhões para menos de um milhão de pessoas enquadra-se no cenário central, sendo que a população jovem ficará abaixo do limiar de 1,4 milhões já no próximo ano (1.396.366).

Em 2023, deverá estar abaixo dos 1,3 milhões (1.290.266) e sete anos depois, abaixo dos 1,2 milhões (1.191.634) e, em 2046, abaixo dos 1,1 milhões (1.090.695).

A queda para menos de um milhão de jovens em Portugal deverá acontecer em 2055 (994.294).

As diferenças na evolução deste grupo etário relacionam-se sobretudo com a influência dos saldos migratórios, dos níveis de fecundidade e da conjugação de ambos, nos diferentes cenários.

Esta evolução é também transversal a todas as regiões e em todos os cenários, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve no cenário alto.

Idosos

Portugal mantém o agravamento do envelhecimento demográfico dos últimos anos, prevendo-se que fique abaixo do limiar dos 10 milhões em 2031.

De acordo com o cenário central da projeção do INE, entre 2015 e 2080, Portugal passará dos atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas.

A população com 65 ou mais anos poderá passar de 2,1 para 2,8 milhões de pessoas, entre 2015 e 2080, no mesmo cenário.

Contudo, o número de idosos atingirá o valor mais elevado no final da década de 40, momento a partir do qual passa a decrescer.

Esta situação, explica o INE, deve-se ao facto de entrarem nesta faixa etária gerações de menor dimensão, nascidas já num contexto de níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações.

Em 2080, a população idosa poderá atingir entre 3,3 milhões no cenário alto e 2,5 milhões de pessoas no cenário baixo.

O acréscimo mais acentuado no cenário alto resulta, sobretudo, de um maior aumento da esperança de vida considerado neste cenário.

Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplica, passando de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens, em 2080.

Segundo a projeção do INE, o índice de envelhecimento só tenderá a estabilizar na proximidade de 2060, quando as gerações nascidas num contexto de níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição de gerações já se encontrarem no grupo etário dos 65 ou mais anos.

Estas tendências, acrescenta o INE, são em geral transversais a todas a regiões (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e dos Açores).

Esta análise como população de base a estimativa provisória de população residente a 31 de dezembro de 2015.

Segundo o INE, os resultados obtidos não devem ser entendidos como previsões, mas sim com um caráter condicional, uma vez que são determinados pelo volume e pela estrutura da população no momento da partida (2015) e pelos diferentes padrões de comportamento da fecundidade, da mortalidade e das migrações, estabelecidos em cada um dos cenários, ao longo do período de projeção.

Em 2025 e no cenário central, a população residente em Portugal será de 10,1 milhões, sendo que dez anos depois será de 9,9 milhões e em 2055 de 8,9 milhões.

Uma projeção de 2014 também do INE apontava que a população residente em Portugal tenderia a diminuir quase dois milhões de pessoas até 2060, passando de 10,5 milhões, em 2012, para 8,6 milhões.

População em idade ativa cai para metade

A população em idade ativa, entre 15 e 64 anos, está atualmente abaixo dos 6,7 milhões de pessoas e vai cair para quase metade até 2080. A projeção é de 3,8 milhões de pessoas.

Com base no cenário central do INE, a população em idade ativa situa-se nos 6,6 milhões de pessoas este ano, caindo para os 5,9 milhões em 2032, para menos de 5 milhões em 2047, devendo estabelecer-se no limiar de 4 milhões em 2074.

Em 2080, a população em idade ativa poderá situar-se entre cinco milhões, de acordo com o cenário alto, e 2,8 milhões, segundo o cenário baixo.

Ainda de acordo com as projeções, a diminuição da população em idade ativa é transversal a todas as regiões e cenários, com exceção do Algarve no cenário alto.